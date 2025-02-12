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Парламент Армении проголосовал в I чтении за процесс присоединения к ЕС

12 февраля 2025 12:03
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В парламенте Армении 12 февраля принят законопроект о запуске процесса вступления страны в Европейский союз, пишет РИА Новости.

Парламент Армении проголосовал в I чтении за процесс присоединения к ЕС-1

Фото: Pinterest

По заявлению спикера парламента Алена Симоняна, «решение принято». За принятие законопроекта отдали голоса 63 депутата, против – 7.

Законопроектом, по словам представителя инициативной группы Артака Зейналяна, не предусматривается проведение референдума по вступлению в Евросоюз. Документ объявляет о начале процесса. Он также отметил, что подобного прецедента с законом ни в одной стране-кандидате в ЕС не было.

# Международная политика

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