Парад в честь Дня коренных народов провели в Мексике

Новости Мексики. Парад в честь Дня коренных народов прошел в Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассказать о своей культуре приехали участники из разных городов. Но километры за спиной только придают сил. Познакомить со своей культурой хочется еще больше, когда понимаешь, какой путь пришлось для этого преодолеть. Цель фестиваля – привлечь внимание зрителей к этническому разнообразию страны.

Мария Нунес, участница фестиваля:

Прежде всего, я делаю это, потому что мне нравится происходящее. Я хочу сохранить традиции нашего государства. Не многие люди понимают, насколько разнообразна Мексика.