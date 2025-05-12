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Папа Лев XIV официально примет свой понтификат 18 мая

12 мая 2025 06:17
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Папа Лев XIV официально примет свой понтификат уже через неделю. Так, Ватикан объявил, что инаугурационная месса новоизбранного главы Римского-католической церкви состоится 18 мая в 10 утра на площади Святого Петра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Лев XIV официально примет свой понтификат 18 мая-2

Напомним, что американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали Папой на второй день конклава в прошлый четверг. Он будет служить под именем Лев XIV и является первым понтификом из США. Уже на следующий день после избрания понтифик совершил свою первую публичную мессу в Сикстинской капелле, а вчера утром он выступил и перед верующими. Основным тезисом выступления стало предостережение католиков о последствиях утраты веры. Понтифик также раскритиковал культ технологий, денег и власти, которые, по его мнению, вытесняют духовные ориентиры. Он также выразил уважение к наследию Франциска и пообещал продолжить его курс. Позже Папа посетил святилище Богоматери в Дженадцано, где пообщался с верующими, несмотря на то, что официальная аудиенция для паломников запланирована на 21 мая.

# Религия

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