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Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Маккарти

04 октября 2023 07:05
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Большинство конгрессменов проголосовали за отстранение республиканца Кевина Маккарти (от штата Калифорния) с поста спикера Палаты представителей Конгресса США, пишет ТАСС.

Кевин Маккарти пробыл на посту спикера Палаты представителей Конгресса США около 9 месяцев, с января текущего года. Однако, расхождения в идеологических взглядах между Маккарти и его однопартийцем Мэттом Гетцем, конгрессменом-республиканцем (от штата Флорида), побудили Гетца инициировать процедуру голосования по резолюции об отстранении Маккарти.
216 конгрессменов проголосовали в поддержку инициативы, выступили против – 210.

Отсутствие лояльного отношения однопартийцев к Маккарти вызвано тем, что конгрессмен пошел на компромиссное решение с демократами в Палате представителей с целью предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, который начинается в Соединенных Штатах Америки 1 октября.

# Международная политика # Кевин Маккарти

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