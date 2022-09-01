Пакистану из-за наводнений грозит острый продовольственный кризис

Новости Пакистана. Более 200 миллионов жителей Пакистана могут столкнуться с голодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна, пострадавшая от масштабных наводнений, оказалась на пороге тяжелого продовольственного кризиса. Уничтожено как минимум 70 % урожая риса и половина овощей. Фермеры лишились почти миллиона голов рогатого скота. По самым приблизительным подсчетам, ущерб, который стихия нанесла сельскому хозяйству, уже превысил 4,5 миллиарда долларов. И, по оценке специалистов, цифра будет только расти.