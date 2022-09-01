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Пакистану из-за наводнений грозит острый продовольственный кризис

01 сентября 2022 13:19
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Новости Пакистана. Более 200 миллионов жителей Пакистана могут столкнуться с голодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистану из-за наводнений грозит острый продовольственный кризис-1

Страна, пострадавшая от масштабных наводнений, оказалась на пороге тяжелого продовольственного кризиса. Уничтожено как минимум 70 % урожая риса и половина овощей. Фермеры лишились почти миллиона голов рогатого скота. По самым приблизительным подсчетам, ущерб, который стихия нанесла сельскому хозяйству, уже превысил 4,5 миллиарда долларов. И, по оценке специалистов, цифра будет только расти.

Пакистану из-за наводнений грозит острый продовольственный кризис-4

Из-за этого в скором времени люди столкнутся с проблемой доступности еды. В стране, которая и так испытывает экономические трудности, цены на продукты уже взлетели в несколько раз.

# Экономический кризис # Новости Пакистана # Фотофакт

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