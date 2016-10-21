Пакистан запретил размещение индийского медиа-контента в своих СМИ

Новости Пакистана. Конфликт между двумя азиатскими ядерными государствами-гигантами продолжает обостряться.

Пакистан полностью запретил размещение индийского медиа-контента в своих газетах, на радио и телевидении.

Это далеко не пустяк: страны тесно связаны в культурном отношении и теперь разойдутся еще дальше, лишаясь последних шансов на взаимопонимание.

Нынешний конфликт вспыхнул летом на контролируемых Индией территориях штата Кашмир.

Власти Дели ведут здесь ожесточенную борьбу с сепаратистами: в последние недели Индия нанесла несколько ударов по пакистанской территории, где, как заявляют в Дели, располагаются партизанские базы. Жертвы несут армии обеих сторон, не говоря уже о партизанах, которых за последние месяцы полегло более сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.