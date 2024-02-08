Пакет реформ главы Аргентины отправили на доработку

Пакет экономических реформ главы Аргентины отправили на доработку. Такое решение приняли в парламенте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждение вопроса началось еще в конце января. Документ в целом был одобрен, но отдельные статьи вызывали споры. Голосование проходило на фоне ежедневных протестов местных жителей. Они считают предложенные нововведения очередным ударом по экономике. Наибольшее возмущение активистов вызывает пункт о приватизации госкомпаний.