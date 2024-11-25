От технической неисправности до теракта – названы вероятные причины крушения самолёта в Вильнюсе

Техническая неисправность – одна из главных версий крушения грузового самолета в Вильнюсе. Не исключается и теракт. Об этом сообщили в литовском центре управления кризисными ситуациями. Рано утром при заходе на посадку в аэропорту лайнер, принадлежащий немецкой компании, рухнул во дворе двухэтажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого вспыхнул сильный пожар, который быстро удалось ликвидировать. В результате авиакатастрофы погиб один из членов экипажа. Троих выживших спасателям удалось достать из-под обломков. Среди жильцов жертв и пострадавших нет. Как заявили в полиции, версию о теракте исключать нельзя, но пока никаких данных, указывающих на это, нет.

Арунас Паулаускас, генеральный комиссар полиции Литвы:

Теракт – это одна из версий, которую предстоит проверить в ходе расследования, но это будет долгая работа. Я думаю, что осмотр места происшествия, сбор всех обломков может занять даже неделю. И поэтому все ответы на вопросы мы получим не скоро.

Как было заявлено, данных о взрыве, который предшествовал бы падению самолета, нет. Черные ящики с воздушного судна также пока не обнаружены. Мэр Вильнюса заявил, что в районе авиакатастрофы будет объявлен режим экстремальной ситуации. Это позволит оперативно ликвидировать последствия аварии, навести порядок, собрать опасные вещества.