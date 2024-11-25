Прямой эфир

Трамп намерен уволить всех военных-трансгендеров из армии США

25 ноября 2024 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен уволить все 15 000 трансгендеров из рядов Вооруженных сил страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Указ может быть подписан в первый же день его президентского срока и коснется почти всех трансгендеров, служащих в армии по состоянию здоровья. Во время своего правления Трамп уже издавал подобный указ, который запрещал трансгендерным людям вступать в ряды армии, но не касался тех, кто уже служит.

Ранее New York Times сообщила, что иммигрантов в США готовят к массовой депортации после того, как Трамп вступит в должность. Так, Трамп намерен реализовать программу массовой высылки нелегальных мигрантов, в том числе ввести чрезвычайное положение и задействовать военные ресурсы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Le Monde: в Европе снова обсуждают отправку войск в Украину
25 ноября 2024 09:18

Le Monde: в Европе снова обсуждают отправку войск в Украину

Economist: многие военные ВСУ готовы отдать территории в обмен на мир
25 ноября 2024 09:04

Economist: многие военные ВСУ готовы отдать территории в обмен на мир

В Грузии демонстранты пытались прорваться к парламенту
25 ноября 2024 08:36

В Грузии демонстранты пытались прорваться к парламенту