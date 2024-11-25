Трамп намерен уволить всех военных-трансгендеров из армии США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен уволить все 15 000 трансгендеров из рядов Вооруженных сил страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Указ может быть подписан в первый же день его президентского срока и коснется почти всех трансгендеров, служащих в армии по состоянию здоровья. Во время своего правления Трамп уже издавал подобный указ, который запрещал трансгендерным людям вступать в ряды армии, но не касался тех, кто уже служит.

Ранее New York Times сообщила, что иммигрантов в США готовят к массовой депортации после того, как Трамп вступит в должность. Так, Трамп намерен реализовать программу массовой высылки нелегальных мигрантов, в том числе ввести чрезвычайное положение и задействовать военные ресурсы.