В интервью CNN Дмитрий Кулеба, экс-министр иностранных дел Украины, высказал обеспокоенность жителей страны в связи с нанесением удара российской ракетной системой «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента России Владимира Путина, этот ракетный удар стал ответом на использование украинскими Вооруженными силами американского и британского оружия большой дальности. Испытания новой ракеты прошли успешно.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американский лидер Джо Байден впервые разрешил Украине применить украинские ракеты для нанесения ударов по российской территории.