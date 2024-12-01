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«Орешник» – серьёзная угроза для ЕС, заявили эксперты

01 декабря 2024 08:41
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Западные аналитики считают, что ракета РФ «Орешник» даже в неядерном оснащении является прямой и потенциальной разрушительной угрозой для ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Washington Post.

В материале указывается, что ряд западных экспертов в области вооружения восприняли ситуацию с испытанием «Орешника» «как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений». Длительность подобной гонки может занять десятилетия, отмечает WP.

По словам старшего научного сотрудника гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александра Грефа, Евросоюз оказался на «пороге новой ракетной эры».

Российская Федерация в силах осуществить уничтожение авиабаз ​​и военных целей на значительной части территории ЕС, используя несколько «Орешников», – заявил представитель аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет.

# Международная политика

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