Орбан призвал Зеленского объявить рождественское перемирие с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского ответить на предложение о перемирии с Россией в рождественский период. Он отметил, что предложение остается в силе и нуждается в четком ответе. Премьер также отметил, что его не поколеблют насмешки Зеленского над его мирной инициативой. Об этом пишет ТАСС.

Изначально Орбан выступил с предложением о прекращении огня и обмене военнопленными между Россией и Украиной в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным 11 декабря.

Предложение об обмене пленными было быстро передано российской стороной через ФСБ в посольство Венгрии в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал усилия Орбана по мирному разрешению кризиса и решению гуманитарных проблем.

Орбан попробовал обсудить это предложение с Зеленским по телефону, но президент Украины отказался с ним разговаривать. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал жест отказа Зеленского напряженным, но вежливым, подчеркнув, что беспрецедентный жест в дипломатии.