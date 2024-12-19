Прямой эфир

Орбан призвал Зеленского объявить рождественское перемирие с РФ

19 декабря 2024 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского ответить на предложение о перемирии с Россией в рождественский период. Он отметил, что предложение остается в силе и нуждается в четком ответе. Премьер также отметил, что его не поколеблют насмешки Зеленского над его мирной инициативой. Об этом пишет ТАСС.

Орбан призвал Зеленского объявить рождественское перемирие с РФ-1

Фото: instagram Orbanviktor

Изначально Орбан выступил с предложением о прекращении огня и обмене военнопленными между Россией и Украиной в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным 11 декабря.

Предложение об обмене пленными было быстро передано российской стороной через ФСБ в посольство Венгрии в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал усилия Орбана по мирному разрешению кризиса и решению гуманитарных проблем.

Орбан попробовал обсудить это предложение с Зеленским по телефону, но президент Украины отказался с ним разговаривать. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал жест отказа Зеленского напряженным, но вежливым, подчеркнув, что беспрецедентный жест в дипломатии.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Виктор Орбан

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии
19 декабря 2024 07:06

В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии

В странах Балтии снова выросли цены на электроэнергию
19 декабря 2024 06:57

В странах Балтии снова выросли цены на электроэнергию

Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине
19 декабря 2024 06:55

Генсек НАТО объявил о начале работы по координации поставок оружия Украине