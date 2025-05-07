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Орбан назвал призыв фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС позором

07 мая 2025 14:42
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Орбан назвал призыв фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС позором-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за призывы ускорить вступление Украины в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Брюссель выделяет Киеву деньги и оружие, а расходы падают на плечи европейских налогоплательщиков.

«Позор!» – написал он.

С 14 апреля в Венгрии проводится всеобщий опрос о приеме Украины в ЕС. Граждане могут отвечать «да» или «нет», а результаты будут отправлены в июне в Брюссель. 

Этот опрос не требует порога явки. Орбан заявляет, что ЕС стремится не помочь Украине, а лишь колонизировать ее, продолжая конфликт.

Он подчеркивает, что Венгрия выступает за ЕС, но против ускоренной евроинтеграции Украины. По его мнению, присоединение Киева разрушит венгерскую экономику, а без согласия Будапешта Украина не может стать членом ЕС.

Фото: instagram orbanviktor

# Международная политика

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