Орбан назвал последние пять лет худшими в истории ЕС и призвал сместить фон дер Ляйен с поста

Премьер Венгрии призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. По словам Виктора Орбана, она неэффективна в этой должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик убежден, что последние пять лет стали худшими в истории ЕС. Проблемы, которые так и не смогли решить, – миграционный кризис и зеленая повестка. Евросоюз утратил свой политический вес на мировой арене. «Вновь вырасти» он сможет только при другом лидере.