Опрос: рейтинг Зеленского в Украине упал на 13% после отставки Залужного

По результатам исследования Киевского международного института социологии, после замены главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского уровень доверия украинцев к действующему лидеру Украины Владимиру Зеленскому упал сразу на 13 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ предполагали конфликт между Зеленским и Залужным, который мог стать угрозой для самого Зеленского, если бы тот решил пойти в политику. Доверие к украинскому лидеру сейчас составляет 64%, а уровень недоверия вырос до 35%.

Уровень недоверия к Андрею Ермаку, руководителю офиса Зеленского, упал на 6%, в то время как доверие к бывшему президенту Петру Порошенко возросло на 4%. Новому руководителю Вооруженных сил Украины Александру Сырскому верят 40% респондентов, тогда как в феврале его не знали 35% опрошенных. Залужному доверяют 94% украинцев.