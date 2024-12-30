Опрос: около 70% поляков недовольны работой премьера и кабмина

В Польше накануне наступающего 2025-го подвели итоги работы правительства Дональда Туска. Национальный институт изучения общественного мнения провел опрос среди населения. Ответить нужно было всего на один вопрос «Как вы оцениваете работу Кабмина и Премьера после года их деятельности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги оказались совсем не праздничные. Более 68 % поляков сказали, что ни Туск, ни его министры не справляются с поставленными задачами. Около 20 % респондентов разочарованы тем, что из 100 данных предвыборных обещаний выполнены лишь около десятка. И то лишь те, которые напрямую не влияют на жизнь людей и не ведут к повышению ее уровня. 17,5 % поляков возмущены тем, что правительство постоянно повышает военные расходы, но не находит денег, чтобы решить социальные проблемы и поддержать население. Четверть опрошенных заявили, что и кабмину и премьеру ставят за работу единицу.