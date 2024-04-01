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Курортный сбор стали взимать в Санкт-Петербурге с 1 апреля

01 апреля 2024 07:48
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С 1 апреля в Петербурге будет введен курортный сбор в размере 100 российских рублей (~3,53 BYN) в сутки с одного туриста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой вице-губернатор города Алексея Корабельникова.

Сбор планируется взимать с туристов, останавливающихся в гостиницах и других объектах размещения. Полученные от сбора средства планируют направлять на улучшение городской инфраструктуры.

Предполагается, что в 2024 году сумма сбора будет составлять около 300 миллионов российских рублей. Это мероприятие является частью федерального эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

# Туризм

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