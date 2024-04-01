Курортный сбор стали взимать в Санкт-Петербурге с 1 апреля

С 1 апреля в Петербурге будет введен курортный сбор в размере 100 российских рублей (~3,53 BYN) в сутки с одного туриста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой вице-губернатор города Алексея Корабельникова.

Сбор планируется взимать с туристов, останавливающихся в гостиницах и других объектах размещения. Полученные от сбора средства планируют направлять на улучшение городской инфраструктуры.

Предполагается, что в 2024 году сумма сбора будет составлять около 300 миллионов российских рублей. Это мероприятие является частью федерального эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.