Оползень в Колумбии разрушил десятки жилых домов, погибли около 20 человек

Новости Колумбии. Новый оползень сошел в Колумбии, в городе Манисалес. Тонны камней и грязи снесли и разрушили десятки жилых домов, расположенных по склону холма и у его подножия. Погибли около 20 человек. Всего от бедствия пострадало порядка 70 семей. На месте ЧП идут поисково-спасательные работы.

К трагедии привели сильные ливни – на Манисалес за одну только ночь выпала месячная норма осадков. Предыдущий крупный оползень в Колумбии сошел в начале апреля и похоронил под собой практически весь город Мокоа. Жертвами природной катастрофы стали 320 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.