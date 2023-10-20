Оперный театр в Сиднее отмечает 50-летний юбилей
Новости Австралии. Оперный театр в Сиднее отмечает юбилей. Одно из самых узнаваемых зданий в мире вот уже 50 лет является неотъемлемым атрибутом фотографий из этого австралийского города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство здания началось в 1959 году. Тогда на выбор были предложены 220. На удивление, выбрали весьма странный для того времени. Его автор – датский архитектор Йерн Утсон.
Питер Секулес, экскурсовод:
Ему понравилось вписывать здание в ландшафт этого места. Оно должно было гармонично вписаться в пространство. И я прочитал слова архитектора о том, что он хотел построить здание, контрастирующее с привычными всем квадратами и прямоугольниками, чтобы, увидев его, человек сразу понял – это оперный театр.
Изначально на строительство театра отвели три года и 7 млн долларов. Но в срок успеть не удалось. Да и затраченная сумма была гораздо больше. По нынешним меркам – это уже 2 миллиарда австралийских долларов. Отметим, данный оперный театр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственное здание, построенное в 70-х с таким статусом.