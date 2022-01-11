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Операция длилась 8 часов. В США человеку пересадили сердце свиньи

11 января 2022 07:57
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Новости США. В США врачи успешно пересадили человеку свиное сердце. На это понадобилось восемь часов. Перед операцией животное-донор подверглось генетическим модификациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Операция длилась 8 часов. В США человеку пересадили сердце свиньи-1

По словам хирургов, сердце работает нормально, а 57-летний пациент чувствует себя хорошо. Однако он все еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, хотя пересаженный орган уже выполняет большую часть работы, а первые 48 часов после операции прошли без происшествий.  

Операция длилась 8 часов. В США человеку пересадили сердце свиньи-4

Мужчина решился на экспериментальное вмешательство, потому что без операции не выжил бы, а претендовать на человеческое донорское сердце не мог из-за серьезности своего заболевания. Все другие способы лечения он уже попробовал. Данную операцию можно смело считать поворотным событием, которое может привести к большим изменениям в медицине.  

# Операции на сердце # Фотофакт

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