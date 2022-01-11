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На ОИ в Пекине вместо живых цветов победителям будут вручать шерстяные букеты

11 января 2022 07:23
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Связанные вручную шерстяные букеты вместо традиционных живых цветов будут вручены победителям зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На ОИ в Пекине вместо живых цветов победителям будут вручать шерстяные букеты-1

Розы, лилии, гортензии, лавры, сладкий османтус и оливки символизируют дружбу, стойкость, счастье, единство, победу, урожай и мир. В букете для Паралимпийских игр также будет каллиопсис – знак свободы и вечного счастья.  

На ОИ в Пекине вместо живых цветов победителям будут вручать шерстяные букеты-4

Шерстяные букеты, которые никогда не вянут и отражают экологическую концепцию Игр, изготовлены с использованием традиционных шанхайских технологий. Всего необходим 1 251 букет. На изготовление только одного цветка требуется не менее пяти часов. Всего их будет более 16,5 тысяч.

Вручать их начнут уже менее чем через месяц. Начало Олимпийских игр в Пекине запланировано на 4 февраля.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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