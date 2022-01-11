Прямой эфир

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет

11 января 2022 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На 66 году жизни умер председатель Европарламента Давид Сассоли. Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет-1

Политик скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано, куда ранее его госпитализировали из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы. Известно, что в сентябре он перенес пневмонию в тяжелой форме, а в Италию приехал, чтобы поправить здоровье. Однако произошел рецидив.  

Сассоли был профессиональным журналистом. Работал в газетах, на телевидении, а также был ведущим новостей. В 2009 году он впервые был избран в Европейский парламент.  

# Некролог # Давид Сассоли # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Токаев: основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента
11 января 2022 07:35

Токаев: основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента

На ОИ в Пекине вместо живых цветов победителям будут вручать шерстяные букеты
11 января 2022 07:23

На ОИ в Пекине вместо живых цветов победителям будут вручать шерстяные букеты

В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане
10 января 2022 09:30

В 215 млн долларов предварительно оценили ущерб от беспорядков в Казахстане