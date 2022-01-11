Умер председатель Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет

На 66 году жизни умер председатель Европарламента Давид Сассоли. Об этом заявил его пресс-секретарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано, куда ранее его госпитализировали из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы. Известно, что в сентябре он перенес пневмонию в тяжелой форме, а в Италию приехал, чтобы поправить здоровье. Однако произошел рецидив.