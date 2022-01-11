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Токаев: основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента

11 января 2022 07:35
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Новости Казахстана. Президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ. По словам Токаева, ситуация во всех регионах страны стабильная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Токаев: основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента-1

Туда в рамках международных норм и исключительно для оказания помощи в урегулировании конфликта направлены порядка 2 300 военнослужащих и 250 единиц техники. В их составе и белорусские миротворцы.  

Токаев: основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента-4

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:  
В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.  

Генсек ОДКБ отправится с рабочей поездкой в Казахстан – читать далее.  

# Протесты в Казахстане # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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