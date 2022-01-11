Токаев: основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся вывод контингента

Новости Казахстана. Президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ. По словам Токаева, ситуация во всех регионах страны стабильная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда в рамках международных норм и исключительно для оказания помощи в урегулировании конфликта направлены порядка 2 300 военнослужащих и 250 единиц техники. В их составе и белорусские миротворцы.