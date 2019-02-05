Мясо заражённой польской говядины ушло на экспорт в 11 стран Евросоюза

Он был зафиксирован на ферме в районе города Мирск неподалеку от границы с Чехией. Больных животных усыпили.

Новости Польши. Коровье бешенство выявлено в Польше. О случае заражения сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, неделей ранее появилась информация, что на одной из польских скотобоен могли забивать больных коров. Властям удалось идентифицировать 9,5 тонн мяса, произведенного на заводе, но оказалось, что 2,5 тонны ушло на экспорт. Мясо со скотобойни, закрытой в связи со срочными санитарными проверками, попало на рынки 11 стран Евросоюза.