Уже 9 погибших: в Париже задержали женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома

Новости Франции. В Париже задержали одну из жительниц дома, в котором произошел пожар , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщину поместили под стражу.

Известно, что у нее есть проблемы с психикой. Следователи считают, что она могла устроить поджог.

Число жертв возгорания увеличилось до девяти. Травмы получили 30 человек. Пламя вспыхнуло в восьмиэтажном жилом доме примерно в час ночи. Некоторые жильцы выбрались на крышу здания, еще несколько десятков эвакуировали с лестниц. Сейчас активная фаза спасательной операции уже завершена. В тушении огня были задействованы более 200 пожарных.