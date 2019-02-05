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Уже 9 погибших: в Париже задержали женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома

05 февраля 2019 11:55
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Новости Франции. В Париже задержали одну из жительниц дома, в котором произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщину поместили под стражу.

Уже 9 погибших: в Париже задержали женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома-1

Известно, что у нее есть проблемы с психикой. Следователи считают, что она могла устроить поджог.

Число жертв возгорания увеличилось до девяти. Травмы получили 30 человек. Пламя вспыхнуло в восьмиэтажном жилом доме примерно в час ночи. Некоторые жильцы выбрались на крышу здания, еще несколько десятков эвакуировали с лестниц. Сейчас активная фаза спасательной операции уже завершена. В тушении огня были задействованы более 200 пожарных.

Уже 9 погибших: в Париже задержали женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома-4

# Пожар # Фотофакт

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