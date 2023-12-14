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ООН: сектор Газа больше не пригоден для жизни

14 декабря 2023 20:08
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Прекратить огонь, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Призывы о милосердии все громче звучат в адрес Израиля со стороны международного сообщества. Но пока так и остаются неуслышанными. ЦАХАЛ продолжает массированный обстрел сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: сектор Газа больше не пригоден для жизни-1

14 декабряд нанесены удары по Джебалии, в результате уничтожен целый жилой район. О количестве погибших и раненых не сообщается, ведется разбор завалов. Такая же картина наблюдается и в Рафахе. В результате авиаудара разрушены десятки домов. Известно, что израильская армия при таких атаках применяет неуправляемые бомбы. Это приводит к увеличению количества жертв среди мирного населения, особенно в густонаселенных районах. Израиль уже превратил большую часть палестинского анклава в руины. В ООН заявили, что сектор Газа больше не пригоден для жизни.

# Палестина-Израиль

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