ООН: сектор Газа больше не пригоден для жизни

Прекратить огонь, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Призывы о милосердии все громче звучат в адрес Израиля со стороны международного сообщества. Но пока так и остаются неуслышанными. ЦАХАЛ продолжает массированный обстрел сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 декабряд нанесены удары по Джебалии, в результате уничтожен целый жилой район. О количестве погибших и раненых не сообщается, ведется разбор завалов. Такая же картина наблюдается и в Рафахе. В результате авиаудара разрушены десятки домов. Известно, что израильская армия при таких атаках применяет неуправляемые бомбы. Это приводит к увеличению количества жертв среди мирного населения, особенно в густонаселенных районах. Израиль уже превратил большую часть палестинского анклава в руины. В ООН заявили, что сектор Газа больше не пригоден для жизни.