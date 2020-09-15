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ООН и ОДКБ продолжат наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и другими угрозами

15 сентября 2020 15:27
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ООН и ОДКБ договорились наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН и ОДКБ продолжат наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и другими угрозами-1

Совместное заявление опубликовано в год 10-летнего юбилея сотрудничества двух международных организаций. Генеральные секретари Антониу Гутерриш и Станислав Зась отметили прогресс и позитивную динамику в укреплении отношений ООН и ОДКБ за прошедшие 10 лет.

ООН и ОДКБ продолжат наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и другими угрозами-4

В 75-ю годовщину Организации Объединенных Наций секретари также подтвердили твердую приверженность совместной декларации и свое намерение и далее наращивать сотрудничество на всех уровнях.

# Международное сотрудничество # Антониу Гутерриш # Станислав Зась # Фотофакт

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