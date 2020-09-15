ООН и ОДКБ продолжат наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и другими угрозами

ООН и ОДКБ договорились наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместное заявление опубликовано в год 10-летнего юбилея сотрудничества двух международных организаций. Генеральные секретари Антониу Гутерриш и Станислав Зась отметили прогресс и позитивную динамику в укреплении отношений ООН и ОДКБ за прошедшие 10 лет.