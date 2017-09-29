Во Франции с начала 2017 года предотвратили 12 терактов

Новости Франции. Французские правоохранители с начала года предотвратили 12 терактов. Целями боевиков были отдельные люди, места массового скопления и общественные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел страны отметил: нападений в метро не планировалось. На данный момент полиция следит за 18 тысячами предполагаемых радикалов.

К моменту истечения срока действия режима ЧС власти планируют подготовить новый антитеррористический закон, который позволит обеспечить безопасность населения.