Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня

Новости России. Вода по колено жителям Омска. Город знатно подтопило после сильнейшего ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители делятся кадрами происшествий в социальных сетях. Там уже прозвали Омск Атлантидой.