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Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня

07 июля 2023 17:20
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Новости России. Вода по колено жителям Омска. Город знатно подтопило после сильнейшего ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители делятся кадрами происшествий в социальных сетях. Там уже прозвали Омск Атлантидой.

Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня-1

В городе залиты торговые центры, подземные переходы. Нарушено движение трамваев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня мощные осадки ожидаются в Калужской и Московской областях.

# Природные катаклизмы # Новости Бельгии # Фотофакт

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