Омск прозвали Атлантидой – город подтопило после сильного ливня

Новости России. Вода по колено жителям Омска. Город знатно подтопило после сильнейшего ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители делятся кадрами происшествий в социальных сетях. Там уже прозвали Омск Атлантидой.
Новости России. Вода по колено жителям Омска. Город знатно подтопило после сильнейшего ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители делятся кадрами происшествий в социальных сетях. Там уже прозвали Омск Атлантидой.
В городе залиты торговые центры, подземные переходы. Нарушено движение трамваев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня мощные осадки ожидаются в Калужской и Московской областях.