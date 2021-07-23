Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Торжественная церемония на национальном стадионе началась с красочного салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной темой открытия ожидаемо стала пандемия.

С помощью танца зрителям продемонстрировали борьбу против коронавируса, который стал причиной переноса Игр и значительных ограничений на Олимпиаде.

После шоу начался традиционный парад спортсменов, в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Первой на арену традиционно вышла делегация из Греции. Белорусский флаг гордо пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова.

На арене немноголюдно. Из-за пандемии церемония проходит без участия зрителей. На трибунах всего 950 человек: официальные лица и журналисты.

Каждый олимпиец, представители делегаций и все, кто причастен к проведению соревнований, ежедневно сдают тесты на коронавирус. Уже зафиксировано 110 случаев заражений. Половина заболевших – иностранцы, в том числе спортсмены.

Боясь ухудшения эпидемиологической обстановки, многие японцы уже не первую неделю требуют отмены Олимпиады. Протестуют жители даже сейчас. Собравшись у арены, они кричат, что стране не нужны эти соревнования, а деньги требуют отдать на борьбу с пандемией.

На организацию состязаний, кстати, Япония потратила более 15 миллиардов долларов. Олимпийские игры продлятся до 8 августа. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.