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Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова

23 июля 2021 14:07
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Олимпийские игры в Токио официально открыты. Торжественная церемония на национальном стадионе началась с красочного салюта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-1

Центральной темой открытия ожидаемо стала пандемия.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-4

С помощью танца зрителям продемонстрировали борьбу против коронавируса, который стал причиной переноса Игр и значительных ограничений на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-7

После шоу начался традиционный парад спортсменов, в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-10

Первой на арену традиционно вышла делегация из Греции. Белорусский флаг гордо пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-13

На арене немноголюдно. Из-за пандемии церемония проходит без участия зрителей. На трибунах всего 950 человек: официальные лица и журналисты.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-16

Каждый олимпиец, представители делегаций и все, кто причастен к проведению соревнований, ежедневно сдают тесты на коронавирус. Уже зафиксировано 110 случаев заражений. Половина заболевших – иностранцы, в том числе спортсмены.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-19

Боясь ухудшения эпидемиологической обстановки, многие японцы уже не первую неделю требуют отмены Олимпиады. Протестуют жители даже сейчас. Собравшись у арены, они кричат, что стране не нужны эти соревнования, а деньги требуют отдать на борьбу с пандемией.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-22

На организацию состязаний, кстати, Япония потратила более 15 миллиардов долларов. Олимпийские игры продлятся до 8 августа. Будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова-25

За победу поборются около 12,5 тысячи спортсменов из более чем 200 стран.

# Олимпиада 2020 # Никита Цмыг # Анна Марусова # Фотофакт

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