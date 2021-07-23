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В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

23 июля 2021 12:01
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Новости Китая. Кадры из китайской провинции Хэнань. В городе Чжэнчжоу, который переживает сильнейшие наводнения, из-под обломков разрушенного здания достали трехмесячного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки-1

Малышка провела в ловушке около суток, но сумела выжить и сейчас в стабильном состоянии находится в больнице. Мать младенца, по данным местных СМИ, погибла.

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки-4

Ливни обрушились на регион в минувшие выходные и привели к катастрофическим последствиям. В зоне бедствия оказались более 3 миллионов человек, свыше 50 погибли. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции. Десятки человек расчищают дороги, жителей эвакуируют с помощью спецтехники.

# Наводнение # Фотофакт

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