В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

Новости Китая. Кадры из китайской провинции Хэнань. В городе Чжэнчжоу, который переживает сильнейшие наводнения, из-под обломков разрушенного здания достали трехмесячного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Кадры из китайской провинции Хэнань. В городе Чжэнчжоу, который переживает сильнейшие наводнения, из-под обломков разрушенного здания достали трехмесячного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышка провела в ловушке около суток, но сумела выжить и сейчас в стабильном состоянии находится в больнице. Мать младенца, по данным местных СМИ, погибла.
Ливни обрушились на регион в минувшие выходные и привели к катастрофическим последствиям. В зоне бедствия оказались более 3 миллионов человек, свыше 50 погибли. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции. Десятки человек расчищают дороги, жителей эвакуируют с помощью спецтехники.