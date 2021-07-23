В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

Новости Китая. Кадры из китайской провинции Хэнань. В городе Чжэнчжоу, который переживает сильнейшие наводнения, из-под обломков разрушенного здания достали трехмесячного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышка провела в ловушке около суток, но сумела выжить и сейчас в стабильном состоянии находится в больнице. Мать младенца, по данным местных СМИ, погибла.