Олаф Шольц: армия Германии станет самой большой в Европе среди стран НАТО

Правящая коалиция уже утвердила создание специального фонда для Минобороны ФРГ в размере 100 миллиардов евро. По мнению местных властей, это существенно усилит безопасность не только самой страны, но и ее союзников. На данный момент в немецкой армии служат более 180 тысяч военных и еще около 80 тысяч гражданских лиц. Однако для первого места ФРГ нужно еще более миллиона солдат, так как сейчас среди стран НАТО самая большая армия у США. Ее численность почти 1,5 миллиона военных.