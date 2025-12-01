Оксфордский словарь назвал «рейджбейт» словом 2025 года – что означает

Оксфордский словарь назвал словом года в 2025 году «рейджбейт» (rage bait) – это контент, созданный для того, чтобы вызвать гнев и привлечь внимание в сети. Об этом пишет ТАСС.

Популярность данного явления связана с ростом сознательного использования интернета и его влиянием на политические и социальные дискуссии.

Слово было выбрано путем онлайн-голосования и анализа экспертов. В шорт-лист также вошли «аура-фарминг» – создание притягательного образа – и «биохак» – улучшение состояния организма с помощью питания, образа жизни или технологий.

В 2024 году словом года стало «брейнрот», которое получило широкое распространение в социальных сетях.

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