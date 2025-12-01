Машины вторые сутки стоят в пробке из-за снегопада на трассе «Байкал»

На трассе Р-258 «Байкал» между Иркутской областью и Бурятией уже два дня держатся пробки из-за сильного снегопада и температуры до -30 градусов по Цельсию. Об этом пишет РИА Новости.

Движение особенно затруднено на участке между Култуком и Выдрино, где скопилось большое количество грузовиков. Экипажи ДПС вместе с шестью единицами комбинированных дорожных машин ведут работы по расчистке дороги, однако нарушения правил со стороны водителей большегрузов мешают технике своевременно расчищать трассу.



По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится до 2 декабря. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от лишних поездок и строго соблюдать правила дорожного движения.

Фото: pixabay