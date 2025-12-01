Руководитель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала к разделению России на мелкие государства. ОБ этом пишет РИА Новости.

«Давайте никогда не забывать, что бывший премьер-министр Эстонии хотела разделить Россию на маленькие государства», – написал он.

По его мнению, Евросоюз не ищет мира, а продолжает поддерживать режим Владимира Зеленского. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла Каллас резкой критике за ее высказывания о якобы большом количестве нападений со стороны РФ за последние 100 лет, заявив, что нужно вызвать санитаров.

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