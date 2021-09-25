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Около президентского дворца в Сомали прогремел взрыв. Целью были чиновники

25 сентября 2021 13:46
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Новости Сомали. Смертник устроил взрыв в Сомали: 9 человек погибли, 9 получили ранения. Террорист находился в машине недалеко от президентского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около президентского дворца в Сомали прогремел взрыв. Целью были чиновники-1

Его целью была автоколонна с чиновниками. Сообщается, что одной из жертв взрыва стала советник по правам человека при канцелярии премьер-министра.

Около президентского дворца в Сомали прогремел взрыв. Целью были чиновники-4

Ранее самодельное взрывное устройство сработало на юге страны. В результате погибли 7 миротворцев. Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка «Аш-Шабаб».

# Теракт # Хибак Абукар # Фотофакт

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