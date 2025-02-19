Около 40 человек пострадали в результате взрыва петард перед футбольным матчем в Индии

Около 40 человек пострадали в результате взрыва петард в Индии. ЧП произошло перед футбольным матчем местных команд, на который собрались тысячи болельщиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди раненых большинство дети. Двое из них в тяжелом состоянии. Как сообщают индийские СМИ, заряды установили организаторы игры. Но что-то пошло не по плану. Горящие заряды полетели на трибуны и стали взрываться в толпе людей. В результате матч был сорван, так как люди в панике стали разбегаться. Прибывшие на место происшествия бригады медиков доставили всех пострадавших в ближайшие больницы.