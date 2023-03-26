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Около 300 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 26 марта

26 марта 2023 08:46
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Новости Израиля. Жители Израиля провели самый массовый митинг против судебной реформы. В ночь на 26 марта в Тель-Авиве на улицы вышли порядка 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около 300 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 26 марта-1

Митинги быстро переросли в беспорядки. Протестующие блокировали шоссе Аялон, поджигали машины и закидывали полицейских горящими петардами. В результате двое правоохранителей получили травмы. Разгонять демонстрантов пришлось с помощью водометов и слезоточивого газа. Более сорока человек арестованы.  

Около 300 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 26 марта-4

Напомним, 12 неделю подряд жители Израиля выступают против судебной реформы Нетаньяху, которая, по мнению активистов, значительно подрывает демократические ценности страны. На фоне массовых протестов первую трещину дало и правительство самого премьера. В Минобороны Израиля призвали к приостановке реформы.  

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# Акции протеста # Беньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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