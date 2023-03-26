Около 300 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 26 марта

Новости Израиля. Жители Израиля провели самый массовый митинг против судебной реформы. В ночь на 26 марта в Тель-Авиве на улицы вышли порядка 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Жители Израиля провели самый массовый митинг против судебной реформы. В ночь на 26 марта в Тель-Авиве на улицы вышли порядка 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митинги быстро переросли в беспорядки. Протестующие блокировали шоссе Аялон, поджигали машины и закидывали полицейских горящими петардами. В результате двое правоохранителей получили травмы. Разгонять демонстрантов пришлось с помощью водометов и слезоточивого газа. Более сорока человек арестованы.
Напомним, 12 неделю подряд жители Израиля выступают против судебной реформы Нетаньяху, которая, по мнению активистов, значительно подрывает демократические ценности страны. На фоне массовых протестов первую трещину дало и правительство самого премьера. В Минобороны Израиля призвали к приостановке реформы.
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