Около 300 тысяч израильтян вышли на протесты в ночь на 26 марта

Новости Израиля. Жители Израиля провели самый массовый митинг против судебной реформы. В ночь на 26 марта в Тель-Авиве на улицы вышли порядка 300 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги быстро переросли в беспорядки. Протестующие блокировали шоссе Аялон, поджигали машины и закидывали полицейских горящими петардами. В результате двое правоохранителей получили травмы. Разгонять демонстрантов пришлось с помощью водометов и слезоточивого газа. Более сорока человек арестованы.