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Около 30 школ в Бельгии приостановили работу из-за угрозы взрывов

27 ноября 2023 11:38
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Около 30 школ в Бельгии 27 ноября приостановили работу из-за угрозы взрывов. Как сообщили в Министерстве образования, 27 учебных заведений, в том числе в столице страны Брюсселе, получили письма о заложенных там бомбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 30 школ в Бельгии приостановили работу из-за угрозы взрывов-1

В целях безопасности их руководство решило отменить все занятия. Несколько зданий уже проверили саперы, но никаких подозрительных предметов не нашли. Эта работа будет продолжаться в течение дня. Как ожидается, уже завтра, 28 ноября, все школы вернутся к нормальной работе.

# ЧП # Новости Бельгии # Фотофакт

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