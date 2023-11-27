Около 30 школ в Бельгии приостановили работу из-за угрозы взрывов

Около 30 школ в Бельгии 27 ноября приостановили работу из-за угрозы взрывов. Как сообщили в Министерстве образования, 27 учебных заведений, в том числе в столице страны Брюсселе, получили письма о заложенных там бомбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях безопасности их руководство решило отменить все занятия. Несколько зданий уже проверили саперы, но никаких подозрительных предметов не нашли. Эта работа будет продолжаться в течение дня. Как ожидается, уже завтра, 28 ноября, все школы вернутся к нормальной работе.