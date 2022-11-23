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Около 30 человек пропали без вести после землетрясения в индонезийском Чианджур

23 ноября 2022 07:11
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Новости Индонезии. 252 человека погибли в результате землетрясения в индонезийском округе Чианджур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 300 жителей региона получили травмы различной степени тяжести.  

Около 30 человек пропали без вести после землетрясения в индонезийском Чианджур-1

Еще порядка 30 человек остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжают спасатели. Всего в районе эпицентра проживают около 2,5 миллиона человек. Часть из них эвакуированы. Более 7 000 жителей не могут вернуться в свои дома из-за последствий удара стихии. Разрушено более 2 000 жилых помещений, в отдельных частях региона нет электроснабжения и связи.  

# Землетрясение # Новости Индонезии # Фотофакт

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