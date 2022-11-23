Около 30 человек пропали без вести после землетрясения в индонезийском Чианджур

Еще порядка 30 человек остаются пропавшими без вести. Их поиски продолжают спасатели. Всего в районе эпицентра проживают около 2,5 миллиона человек. Часть из них эвакуированы. Более 7 000 жителей не могут вернуться в свои дома из-за последствий удара стихии. Разрушено более 2 000 жилых помещений, в отдельных частях региона нет электроснабжения и связи.