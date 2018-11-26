Прямой эфир

Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше

26 ноября 2018 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Крупную партию кокаина обнаружили в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий вес груза составил около 170 килограммов.

Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше-1

Наркотик был спрятан в коробках с бананами, которые прибыли из Эквадора. Фрукты были доставлены в крупнейшие сети магазинов, сотрудники которых и заявили о находке. Полиция проводит расследование, владельцы товара устанавливаются. Как выяснилось, магазины не являлись прямым импортером бананов. Они получали фрукты через посредников.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»
26 ноября 2018 08:42

В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»

Из-за землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 550 человек
26 ноября 2018 08:26

Из-за землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 550 человек

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе
26 ноября 2018 07:57

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе