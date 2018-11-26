Около 170 кг кокаина обнаружили в ящиках с бананами в Польше

Наркотик был спрятан в коробках с бананами, которые прибыли из Эквадора. Фрукты были доставлены в крупнейшие сети магазинов, сотрудники которых и заявили о находке. Полиция проводит расследование, владельцы товара устанавливаются. Как выяснилось, магазины не являлись прямым импортером бананов. Они получали фрукты через посредников.