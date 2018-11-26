В Хошимине свыше 40 улиц затопило из-за тайфуна «Усаги»

Новости Вьетнама. Город Хошимин на юге Вьетнама оказался затоплен из-за тайфуна «Усаги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое суток в регионе не прекращались проливные дожди.

В результате под воду ушли свыше 40 улиц и магистралей. Подтоплены сотни магазинов, административных зданий и частных жилых домов. Приостановлено движение городского транспорта. Авиакомпании были вынуждены отменить десятки рейсов – как внутренних, так и международных. Власти приняли решение отменить занятия в учебных заведениях.