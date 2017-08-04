Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды

Новости России. В Якутии на шахте произошел прорыв воды. Тоннели, в которых находились порядка 150 горняков, оказались затоплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты развернули спасательную операцию. Создан оперативный штаб. Связь с большинством рабочих удалось наладить довольно быстро. Сейчас людей эвакуируют с помощью двух подъемных установок. Более 80 шахтеров уже удалось поднять на поверхность. Их здоровью ничего не угрожает. Неизвестной остается судьба 17 человек.