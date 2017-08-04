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Под завалами рухнувшего пятиэтажного дома в Египте погибли три человека, в том числе ребенок

04 августа 2017 09:58
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Новости Египта. Пятиэтажный жилой дом обрушился в Египте. ЧП произошло в городе Эль-Мансура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под завалами рухнувшего пятиэтажного дома в Египте погибли три человека, в том числе ребенок-1

Из-под обломков спасатели извлекли тела трех погибших. Среди них семилетняя девочка. Еще 9 человек, с серьезными травмами, доставлены в больницы. По данным специалистов, рухнувший дом уже давно находился в аварийном состоянии.

# Обрушение дома

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