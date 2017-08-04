Пассажирский автобус перевернулся в Испании: пострадали 26 человек в возрасте 16-57 лет

Новости Испании. В центральной части Испании перевернулся автобус. Пострадали 26 человек в возрасте от 16 до 57 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В центральной части Испании перевернулся автобус. Пострадали 26 человек в возрасте от 16 до 57 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всем травмированным медики оказали необходимую помощь. Госпитализация потребовалась четверым пассажирам. Обошлось без жертв. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина аварии еще не установлена.