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Пассажирский автобус перевернулся в Испании: пострадали 26 человек в возрасте 16-57 лет

04 августа 2017 12:49
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Новости Испании. В центральной части Испании перевернулся автобус. Пострадали 26 человек в возрасте от 16 до 57 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский автобус перевернулся в Испании: пострадали 26 человек в возрасте 16-57 лет-1

Всем травмированным медики оказали необходимую помощь. Госпитализация потребовалась четверым пассажирам. Обошлось без жертв. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причина аварии еще не установлена.

# Авария

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