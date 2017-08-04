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Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке

04 августа 2017 12:47
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Новости Украины. От жары в Украине погибли два человека. В городе Львове скончался пожилой мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики сообщили, что у него были проблемы с сердцем, а палящее солнце могло их обострить.

Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке-1

В Луцке во время поездки на троллейбусе умерла 60-летняя женщина. Сегодня во многих областях Украины столбики термометров поднялись до 37 градусов. По словам синоптиков, такая погода продержится на протяжении первой декады августа.

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