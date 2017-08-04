Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке

Новости Украины. От жары в Украине погибли два человека. В городе Львове скончался пожилой мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики сообщили, что у него были проблемы с сердцем, а палящее солнце могло их обострить.
Новости Украины. От жары в Украине погибли два человека. В городе Львове скончался пожилой мужчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики сообщили, что у него были проблемы с сердцем, а палящее солнце могло их обострить.
В Луцке во время поездки на троллейбусе умерла 60-летняя женщина. Сегодня во многих областях Украины столбики термометров поднялись до 37 градусов. По словам синоптиков, такая погода продержится на протяжении первой декады августа.