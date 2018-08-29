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Около 1000 пассажиров на борту: в Греции на пути к острову Крит загорелся паром

29 августа 2018 09:16
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Новости Греции. В Греции на пути к острову Крит загорелся паром. На его борту находилось 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло в грузовом отсеке.

Около 1000 пассажиров на борту: в Греции на пути к острову Крит загорелся паром-1

Предположительно, пламя вспыхнуло в одном из автомобилей. Командиром судна было принято решение вернуться в порт отправления в Пирей. По прибытию пожарные приступили к ликвидации возгорания, а сотрудники экстренных служб – к эвакуации пассажиров и участников экипажа.

Чтобы вывести всех людей с парома потребовалось 2 часа. Обошлось без пострадавших.

# Пожар # Фотофакт

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