Около 1000 пассажиров на борту: в Греции на пути к острову Крит загорелся паром

Новости Греции. В Греции на пути к острову Крит загорелся паром. На его борту находилось 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание произошло в грузовом отсеке.

Предположительно, пламя вспыхнуло в одном из автомобилей. Командиром судна было принято решение вернуться в порт отправления в Пирей. По прибытию пожарные приступили к ликвидации возгорания, а сотрудники экстренных служб – к эвакуации пассажиров и участников экипажа.

Чтобы вывести всех людей с парома потребовалось 2 часа. Обошлось без пострадавших.