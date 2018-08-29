«Авантюрист с большим сердцем». Каталонец отправился в благотворительное путешествие из французского Бреста в белорусский

Новости Испании. Масиа Фалгас собирает средства для Ноттингемского университета на исследование рака молочной железы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешествовать он будет на лежачем трехколесном велосипеде. Каждый день европеец намерен проезжать в среднем 100 километров. Всего же ему предстоит преодолеть более 3,5 тысяч километров.

Так, с учетом остановок путешественник доберется до Бреста через полтора-два месяца. СМИ уже окрестили каталонца «авантюристом с большим сердцем».