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Индия и Пакистан обвинили друг друга в нарушениях соглашения о немедленном прекращении огня

12 мая 2025 07:24
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Индия и Пакистан обвинили друг друга в нарушениях соглашения о немедленном прекращении огня. Разногласия были замечены спустя несколько часов после объявления сторонами перемирия при посредничестве США в эту субботу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Индия и Пакистан обвинили друг друга в нарушениях соглашения о немедленном прекращении огня-2

Так, согласно сообщениям местных СМИ, в контролируемом Индией Кашмире прозвучало несколько взрывов. МИД Индии сразу же стал обвинять Пакистан, однако Исламабад ответил, что по-прежнему привержен перемирию, а его силы ответственно и сдержанно относятся к ситуации. Напомним, что напряженность между странами значительно возросла на прошлой неделе: они несколько дней обменивались огнем после ракетного удара Индии по Пакистану. В последствии обе страны начали военные операции против друг друга. Эскалации конфликта между двумя ядерными державами предшествовал теракт в спорном регионе Кашмир в апреле, в результате чего погибли 26 человек.

# Международная политика

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