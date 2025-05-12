Популярность нового канцлера Германии упала до 23%

Согласно данным социологического опроса для немецких СМИ, всего 23 % опрошенных положительно оценивают действия нового канцлера. Для сравнения, даже Олаф Шольц спустя два дня после избрания главой кабмина в 2021 году имел практически на 20% больше поддержки граждан, чем Фридрих Мерц. Однако скепсис касается не только самого Мерца, но и всей его коалиции. Так, лишь 29 % респондентов довольны ее инициативами, тогда как почти половина – нет. В связи с этим эксперты предполагают, что для поднятия рейтингов Мерцу необходимо срочно разрешить вопросы нелегальной миграции и поднять немецкую экономику с колен, ведь пока что он кормит своих граждан одними лишь громкими заявлениями.